Rion-des-Landes, point le plus chaud en France ce vendredi

Il a encore fait très chaud sur les Landes ce vendredi, surtout à l'intérieur des terres. Il a fait jusqu'à 35.5°C à Rion-des-Landes, le record est battu de plus d'un degré. La commune landaise a été le point le plus chaud de Nouvelle-Aquitaine et même en France, selon Météo France.

Parmi les communes landaises où il fait très chaud ce vendredi, il y a Sabres : 35°C et Dax avec 34.7°C. A Mont-de-Marsan, il n'a fait "que" 33.2°C. Sur la côte, il a fait moins que jeudi, le thermomètre n'a pas dépassé les 31°C en début d'après midi.

Eau et vêtements amples pour voyager

Cet "épisode estival" est remarquable pour la saison, "son intensité et sa durée ne permettent pas de le qualifier de caniculaire", indique Météo France. Dans ce contexte, les autorités sanitaires recommandent aux personnes qui prendront les transports à la fin du week-end prolongé de l'Ascension d'être "particulièrement vigilantes". Elles recommandent notamment "d'emporter pour tout déplacement en voiture ou en train des quantités d'eau suffisantes". Pour le voyage, il est conseillé "de se vêtir en préférant des vêtements amples, légers, de couleur claire", "d'éviter de circuler aux heures les plus chaudes" et "de faire des pauses plus fréquentes". "Les enfants et les personnes dépendantes doivent faire l'objet d'une attention particulière", selon les autorités.

A partir de lundi, Météo France prévoit un temps plus instable avec des épisodes orageux, mais toujours des températures au-dessus des normales saisonnières.