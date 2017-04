Risque accru d'incendies en Ille-et-Vilaine

Le beau temps et la faible pluviométrie du mois d'avril renforcent le risque d'incendies en Ille-et-Vilaine. La préfecture du département a émis un bulletin d'alerte. Les pompiers sont sur le qui-vive.

Il fait frais mais beau en Bretagne ce mois-ci. Il n'est tombé que 10 millimètres de pluie en avril pour l'instant. Cela fait le bonheur des vacanciers. Mais cela a aussi ses revers : les nappes phréatiques sont au plus bas et les risques d'incendies eux sont au plus haut. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a lancé l'alerte jeudi dernier à travers un communiqué. Elle a placé plusieurs communes du département en risques potentiels aux feux de forêt. Mardi soir, justement, "un feu de forêt a dévasté 2 hectares dans un bois à Roz sur Couesnon", selon le lieutenant-colonel Thierry Bonnier, directeur des opérations du SDIS 35.

La préfecture met en garde

Dans un communiqué, la préfecture d'Ille-et-Vilaine rappelle les zones à fort risque d'incendies. "Cela concerne les deux tiers sud du département" précise le lieutenant-colonel Thierry Bonnier. Le directeur des opérations du SDIS 35 qui rappelle que tout le monde est concerné par ce risque d'incendie. "Tous ceux qui seraient tentés par un barbecue doivent prendre des précautions, les propriétaires de maison dans les zones à risque doivent penser à débroussailler". Enfin dernier conseil, pour les fumeurs qui se promènent en forêt, attention de ne pas jeter son mégot dans la nature.