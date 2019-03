Risque d'avalanche fort jusqu'à samedi sur les massifs des Pays de Savoie

Depuis ce jeudi, les départements de Savoie, de haute-Savoie et de l'Isère sont en alerte orange au risque avalanche. Météo France annonce que "le risque d’avalanches va devenir fort, de niveau 4 sur 5, à partir du milieu de nuit (entre jeudi et vendredi) dans tous les massifs de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l’Isère".

Des avalanches de grand volume prévues à haute altitude

"De nombreuses coulées de talus et avalanches de taille moyenne se produiront spontanément à moyenne altitude durant la nuit de jeudi à vendredi, et encore vendredi matin. Des avalanches de plus grand volume se produiront également à plus haute altitude", détaille Météo France.

Les prévisionnistes n'écartent pas le risque que ces avalanches et coulées touchent des secteurs routiers et infrastructures habituellement exposés, y compris à des altitudes moyennes.

La limite pluie-neige s'est abaissée entre 700 et 1.000 mètres ce jeudi et des chutes de neige ont démarré à la mi-journée. Certains massifs seront recouvert d'un "cumul de neige fraîche de 40 à 80 centimètres".

Le danger vient de l'addition neige + vent

Le vent attendu ce jeudi soir pourrait créer des accumulations de neige et des plaques susceptibles de partir spontanément en très grandes avalanches, selon Météo France.

Dans ces circonstances, les pouvoirs publics appellent à la prudence. La journée de samedi sera marquée par un redoux et probablement que les skieurs de randonnée ou les randonneurs en raquettes voudront tester cette neige fraîche

Louis Laugier, le préfet de la Savoie rapelle que la pratique du ski hors des pistes balisées est déconseillée. le préfet de Haute-Savoie demande aux pratiquants de la montagne de respecter les règles de sécurité :

Consulter le Bulletin d’estimation du risque d’avalanche (BERA) et le bulletin météorologique

S’informer auprès des professionnels

Etre bien équipé (DVA (détecteur de victime d'avalanche), pelle, sonde)

Prévenir des proches de sa destination

#Avalanche l ❄️ 🌬️En raison des chutes de neige et des vents violents, le risque d’avalanche sera fort sur tous les massifs de #Savoie vendredi.

⚠️ Louis LAUGIER, préfet de la #Savoie, appelle les skieurs à la prudence. La pratique du ski hors des pistes balisées est déconseillée pic.twitter.com/jTQeDT0pEL — Préfet de la Savoie (@Prefet73) March 14, 2019