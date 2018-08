Loiret, France

Attention, si vous comptez vous rendre en forêt d'Orléans ! Certaines routes forestières sont interdites d'accès depuis mardi. C'est le cas dans les massifs de Lorris-Les Bordes, de Châteauneuf et d’Ingrannes. Les routes sont fermées jusqu'à nouvel ordre en raison des risques très importants d'incendies, "durant toute la période de sensibilité aux risques d’incendie en forêt" explique le communiqué de la préfecture.

"Les conditions de sécheresse dans le Loiret rendent la végétation forestière très inflammable," explique le commandant Bruno Morineau, conseiller technique en feu de forêt chez les pompiers du Loiret, "la strate herbacée est assez sèche et cela devient un combustible, à partir du moment où on y met une source de chaleur comme une flamme ou une étincelle, il suffit qu'il y est un peu de vent et on va assister à une combustion qui va démarrer, puis s'activer."

L'indice feu-météo est assez élevé ces jours-ci, c'en est même très critique - Bruno Morineau

Des départs de feu le week-end dernier dans le Loiret

Le week-end dernier a été marqué par plusieurs départs de feu, heureusement sans gravité comme à Ligny-le-Ribault où 4 hectares boisés sont partis en fumée. Les pompiers ont été également sollicités pour d'autres départs de feux du côté de Beaulieu-sur-Loire, Châteauneuf, Châlette et Montargis.

C'est pourquoi l'Office national des forêts a mis en place cet arrêté d'interdiction de circulation. "Le fait de stationner rien qu'un véhicule, en bordure de forêts, peut devenir dangereux," ajoute le commandant des pompiers du Loiret Bruno Morineau, "le pot d'échappement peut enflammer la partie herbeuse et ça peut se propager et favoriser un feu de forêt plus important."

L'arrêté est valable aussi bien la journée que la nuit. Les contrevenants s'exposeront à des poursuites. Les accès sont interdits sauf aux ayants droits.