Risque de coulées de neige et d'avalanches sur le massif des Vosges

⚠️ Alerte @meteofrance

🛑Risques de coulées de #neige et #avalanches ❄️dans les pentes raides du massif des #Vosges 🏔️

Grandes quantités de neige observées et un manteau neigeux non stabilisé.

👉vigilance préconisée en montagne et sur routes y accédant (équipements obligatoires) pic.twitter.com/yR9cP2TiYW