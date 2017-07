Risque de sécheresse : le préfet demande de limiter la consommation d'eau dans le Haut-Rhin

Il n'y a pas encore officiellement de restrictions d'eau dans le Haut-Rhin, mais le préfet recommande aux habitants, comme aux professionnels de faire attention à la consommation. Les particuliers, les collectivités locales, les agriculteurs et les industriels doivent-être vigilants.

"Limitez la consommation d'eau" : c'est le message qui vient de faire passer le préfet du Haut-Rhin, ce mardi. Depuis l'été 2016, il n'a pas plu assez dans le département : résultat, les nappes phréatiques ne se sont pas remplies correctement et le débit dans les rivière est préoccupant.

La situation semble surtout difficile dans le sud du département. Il n' y a pas officiellement encore de mesures de restrictions de consommations d'eau, mais il faut faire attention à sa consommation, la limiter.

Particuliers, collectivités locales, industries, agriculteurs, tout le monde est mis à contribution

Extrait du communiqué du préfet du Haut-Rhin :

Le préfet du Haut-Rhin demande dès à présent aux collectivités de ne procéder au lavage des voiries et des trottoirs, à l’arrosage des espaces verts publics et des terrains de sports qu’en dehors des heures les plus chaudes de la journée. Il en va de même pour les espaces verts des particuliers. Le préfet demande également de ne procéder au lavage des véhicules que dans des stations professionnelles.

L’arrosage des jardins potagers et massifs fleuris pourrait être limité si la situation s’aggravait significativement. L’alimentation des fontaines publiques, en cas de circuit ouvert, ne devrait plus être maintenue.

Il est recommandé que les industries et les artisans, comme les particuliers et les collectivités, réduisent leur consommation d’eau au strict nécessaire. Concernant les industries classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est demandé que les recours aux modes de fonctionnement dégradés pour les consommations liées à leurs différents process, et prévus dans leurs arrêtés d’autorisation, soient préparés.

De même en ce qui concerne l’irrigation des cultures, le préfet demande aux organisations professionnelles agricoles qu’une gestion concertée des prélèvements en cours d’eau soit mise en place rapidement. Cette gestion collective, dénommée « tour d’eau », vise à organiser les prélèvements pour limiter les pompages simultanés et à réduire la consommation au strict nécessaire.

La gestion des ouvrages hydrauliques ou de la navigation fluviale devra également être adaptée. Une réduction des prélèvements et une adaptation des manœuvres des vannages devront être systématiquement recherchées ainsi qu’une gestion optimisée des réserves des barrages.

Enfin, il est demandé que les travaux ou activités en lit mineur de cours d’eau soient décalés, que des délestages des stations d’épuration ou des vidanges de piscines publiques ne soient pas opérés.

La responsabilité de tous, des choix raisonnés et des gestes parfois très simples permettront au département de traverser le mieux possible un été qui pourrait à nouveau se révéler difficile si le manque de pluies persiste.