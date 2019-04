Risque de verglas et vigilance jaune avalanches pour la Haute-Savoie

C'est la conséquence logique des chutes de neige lourde et mouillée de ces dernières heures, la préfecture de Haute-Savoie alerte sur les risques de verglas et la vigilance jaune avalanches pour tout le week-end.

Haute-Savoie, France

Risque de verglas et vigilance jaune « avalanches »

Dans la nuit de jeudi 4 avril au vendredi 5 avril, les conditions météorologiques pourront entraîner la formation de verglas et altérer fortement la visibilité sur les routes. Des gelées pourront survenir en cours de nuit jjusqu'en plaine du fait de températures négatives de l'ordre de -2/-3°C, voire jusqu'à -5°C dans les hautes vallées. En seconde partie de nuit, des bancs de brouillards givrants ou des nuages bas se formeront par endroits en plaine et en fond de vallée et pourront diminuer fortement la visibilité.

Les conditions météorologiques s'améliorent ce vendredi: le temps sera ensoleillé mais froid en matinée avec encore des gelées, puis l'ambiance se radoucira peu à peu au fil de la journée. En plaine et en fond de vallée, les brouillards givrants localement ou les bancs de nuages bas dans les secteurs ventés par la Bise, se dissiperont au cours de la matinée

Conseils de prudence sur la route et en montagne

La préfecture de la Haute-Savoie recommande la plus grande prudence et rappelle les conseils de comportement suivants aux automobilistes compte tenu de ces conditions météorologiques : réduire fortement sa vitesse, éviter toute manœuvre brutale (changement de direction, accélération, freinage), anticiper les risques et repérer les zones délicates (ponts, sous bois, zones ombragées ou humides) où les risques de verglas sont plus fréquents.

Compte tenu de grosses quantités de neige tombées ces dernières heures, le département de la Haute-Savoie est actuellement en vigilance jaune en raison de risques avalanches marqués à forts sur l’ensemble des massifs. Pour ces prochains jours et tout particulièrement les journées de demain et vendredi marquées par un temps propice aux activités de montagne, le préfet de la Haute-Savoie appelle les pratiquants de la montagne, skieurs et randonneurs à ski ou en raquettes à la plus grande vigilance. Il recommande à tout pratiquant de la montagne de ne pas s’engager sur les massifs sans se renseigner auprès des professionnels de la montagne et sans être équipés du matériel indispensable (pelle, sonde, détecteur de victimes d'avalanches). Le risque «avalanche » restera marqué tout le week end.