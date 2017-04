Risque élevé de départ de feu dans les Landes

Les pompiers des Landes ont placé le département en risque "sévère" d'incendie. En raison des conditions météorologiques, ils craignent des départs de feu.

Peu de pluie ces dernières semaines et du vent sec en ce moment : les conditions météorologiques sont propices à des départs de feu dans les Landes, selon les pompiers du département, qui ont renforcé leur vigilance.

Les pompiers des Landes ont placé ce mercredi le département en risque "sévère" d'incendie, soit à un niveau de 4 sur 5 ( 5 étant le niveau maximal de risque). "On a des journées anticycloniques avec un vent d'est et une humidité de l'air basse" explique le commandant Jean-Yves Perez, du SDIS des Landes, le service départemental d'incendie et de secours.

Des caméras surveillent la forêt en temps réel

Ce printemps, avec des bois extrêmement secs, les pompiers craignent des feux très rapides et difficiles à éteindre. Pour pouvoir intervenir au plus vite, ils disposent depuis une dizaine d'années de 19 caméras pour surveiller en temps réel la forêt des Landes.