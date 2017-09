Risque incendie très élevé ce mercredi

Les pompiers des Bouches-du-Rhône appellent à la prudence et à la vigilance. Un nouvel épisode de Mistral se prépare, augmentant fortement les risques d'incendie.

Ce n'est pas parce que l'automne approche, que le risque incendie n'existe plus. Cette période de l’année n’est pas exempte de danger et, alors que l’absence de pluies persiste, un nouvel épisode venteux va débuter ce mercredi 6 septembre et se poursuivre jusqu’à vendredi. Le Mistral soufflera en moyenne à 60km/h avec des rafales jusqu’à 80 km/h. Par ailleurs, les températures restent élevées en journée, aggravant ainsi les niveaux de dangers.

Pompiers mobilisés

Face aux risques accrus, tous les massifs des Bouches-du-Rhône sont fermés à la promenade ce mercredi. Et les pompiers du département vont une nouvelle fois se mobiliser afin d’occuper le terrain. Ils seront 1200 pompiers mobilisables au lieu de 500 habituellement. Ils seront appuyés d’une colonne (60 sapeurs-pompiers) de renfort en provenance de l’Ile de France.