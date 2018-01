Certaines routes iséroises sont coupées en ce moment. La faute à des glissements de terrain provoquées par les fortes pluies. Il y a aussi des coupures préventives, à cause des risques d'avalanche, le temps de purger les endroits où la neige s'est accumulée. Point en cette fin de matinée.

Grenoble, France

Saint-Christophe-en-Oisans est isolé depuis 23h. Un éboulement s'est produit au lieu-dit « Pierre Bénite ». 98 habitants sont isolés et les gendarmes ne parviennent pas à se rendre sur les lieux. En raison des risques d’avalanche et de la route enneigée, le Lautaret et la route du Chambon sont fermées. La montée de l'Alpe d'Huez est fermée au 7ème virage au niveau du cimetière pour le déclenchement d'un tir d'avalanche de prévention. Le col d'Ornon est fermé. Important glissement de terrain en travers de la route à Roissart, également dans le Trièves.

Dans le Grésivaudan, la D523, principal axe de la rive gauche de l'Isère, est coupé entre Froges et Villard Bonnot. De l'autre coté, la route de la Buissière à la Flachère est coupée (D284). A Sainte-Marie-du-Mont c'est la D282. La D29 est coupée entre le Touvet et Saint-Bernard. A Pontcharra, c'est la route de Malbourge. La mairie surveille les ruisseaux qui montent. A Sainte-Agnès, la route est coupée au Mollard.