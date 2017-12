Bonifacio, France

Quel risque d’éboulement sur les falaises de Bonifacio ? Peut-on le prévoir ? Comment anticiper ce risque ? Autant de questions qui se posent dans cette cité de l’extrême-sud de la Corse, perchée sur son rocher calcaire. Des questions qui font suite à une alerte, survenue le 24 novembre dernier. Le risque important d'éboulement, au niveau de la grotte Saint-Antoine, sous les falaises de Bonifacio, avait conduit la préfecture maritime de Méditerranée à interdire « la plongée sous-marine, la navigation, le mouillage des navires et des engins de toute nature » dans un rayon de 55 mètres.

Le risque d’éboulement, une menace prise au sérieux par les autorités. Le préfet de Corse s’est d’ailleurs rendu récemment sur les lieux. Bernard Schmeltz y a rencontré le maire de Bonifacio : « nous avons fait un point sur l’état des connaissances que nous avons, et examiné ensemble les mesures complémentaires d’investigations qu’il faudrait mettre en place pour mieux apprécier le risque » a indiqué le préfet de Corse. « C’est une affaire qu’il faut mener à bien sans précipitation et sans affoler la population, avec sérieux et rigueur pour ne pas être surpris par des évolutions » précise encore le représentant de l’Etat.

Risque géologique difficilement quantifiable

Le risque d’éboulement est connu. Mais est-il prévisible ? C’est la chose la plus difficile à prévoir indique pour sa part Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio : « On va s’appuyer sur l’expertise de l’état qui a des moyens techniques, d’ingénierie, que nous n’avons pas au niveau de la commune de Bonifacio. Nous allons essayer de partager un diagnostic pour être le plus rassurant possible vis-à-vis de la population et essayer de prévoir les choses même si le risque géologique reste le plus difficile à quantifier et à imaginer ».