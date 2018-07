Marmande, France

Des milliers de festivaliers étaient ce dimanche après-midi en cours d'évacuation à Garorock à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, où tous les concerts ont été annulés en raison des risques d'orages et de forte grêle prévus en fin de journée.

"À la suite d'un arrêté préfectoral émis pour cause d'alerte météo, la journée du dimanche 1er juillet est annulée. Tous les concerts de ce dimanche sont donc annulés et l'intégralité du site (espace concerts et camping) sera fermée au public", ont annoncé les organisateurs du festival sur leur page Facebook.

35.000 personnes étaient attendues

Environ 35.000 personnes étaient attendues pour assister aux seize concerts de cette quatrième et dernière journée de l'édition 2018 : Tryo, Imany, Arthur H, MGMT, Roméo Elvis, Thérapie Taxi ou bien encore la tête d'affiche programmée à minuit, Macklemore.

Des annonces ont été faites dimanche en début d'après-midi pour évacuer les lieux, où se trouvaient 25.000 campeurs. Des navettes ont été mises à leur disposition pour rejoindre la gare de Marmande.

Les festivaliers attendent pour quitter le camping de #Garorock. Calme et sourires malgré la situation pic.twitter.com/jGIBq9aFHi — Alice Bouffin (@AliceBouffin) July 1, 2018

Trains et bus pour aider les festivaliers à partir

Un renfort de trains et de bus a été mis en place, ainsi qu'un point rencontre de covoiturage et un point navette pour permettre aux festivaliers de partir, car le festival devait prendre fin ce dimanche soir. Ceux qui ne peuvent pas partir sont attendus au parc des expositions où un dispositif d'accueil les attend, et le supermarché Leclerc de Marmande ouvrira spécialement en soirée pour qu'ils puissent se ravitailler.

Pour cette 22ème édition débutée jeudi, 150.000 billets ont été vendus pour ces quatre jours de festival. En 2014, les concerts de la seconde soirée du festival Garorock avaient déjà été annulés en raison des orages.