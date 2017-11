Risques de coulées de neige sur le massif des Vosges

La préfecture de Haute-Saône alerte sur le risque de coulées de neige entre ce jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre. Sur certaines crêtes des Vosges on mesure 55 centimètres de neige.

Des quantités de neiges observées et attendues peuvent provoquer un risque de coulées de neige ou avalanches dans les pentes les plus raides du massif des Vosges, jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre.

Les récentes chutes de neige font que l'on mesure jusqu'à 55 centimètres de neige sur certaines crêtes des Vosges. Le manteau n'est pas encore stabilisé et de nouvelles chutes sont attendues pour les 48 heures à venir. Dans un premier temps, elles seront faibles à modérées. En revanche, durant la nuit de jeudi à vendredi, c'est une douzaine de centimètres qui viendra épaissir un manteau neigeux déjà bien constitué.

Plus de précisions sur le site de Météo France.

