Des accidents ont déjà eu lieu en montagne cette saison, à cause des névés résiduels, ces amas de neige durcie, qui se forment sur les itinéraires de randonnées. Les secouristes de la CRS-Alpes de l'Isère sont d'ailleurs intervenus ce jeudi en Oisans dans la vallée des Etançons : "un couple de nationalité hollandaise a dévissé sur plusieurs dizaines de mètres. Ils sont gravement blessés, ça a nécessité une intervention médicalisée pour les deux", indique Laurent Soulier, le commandant en second de la CRS-Alpes basée au Versoud et invité de France Bleu Isère ce vendredi matin. Et pourtant, le secteur n'est pas censé être dangereux en temps normal : "La descente peut être débonnaire par de bonnes conditions et en absence de neige, mais ça change radicalement les conditions avec la présence de ces névés", met en garde le major.

Les dangers ne sont pas à prendre à la légère. Et les randonneurs doivent se méfier lorsqu'ils s'aventurent sur certains massifs en particulier : "Sur notre département, on peut considérer que le massif de Belledone, l’Oisans, les Grandes Rousses, le Taillefer sont des secteurs où la vigilance doit être accrue. Principalement l'orientation nord, mais on retrouve ce type de névés sur l’ensemble des versants", détaille Laurent Soulier. Alors, il faut prendre ses précautions avant de partir : "Il faut adapter l’itinéraire à sa condition physique du moment, y aller progressivement, s’équiper, se renseigner auprès des professionnels, consulter les bulletins météo. Être équipé correctement, ne pas hésiter à faire demi-tour si on sent que la pente est trop abrupte, les difficultés techniques trop importantes". Et la chute peut avoir de très graves conséquences.

Vérifier les conditions météos avant de partir en randonnée

L'été, c'est la randonnée qui concentre le plus d'accidents. Avant de partir en montagne, il faut bien s'assurer que la météo soit optimale et que les sentiers soient praticables. "On peut avoir des retours très pertinents sur les conditions en s’adressant aux gardiens des refuges, les offices du tourisme, les bureaux des guides, les organismes de secours. On peut aussi appeler la CRS-Alpes, le PGHM (peloton de gendarmerie de haute-montagne) pour avoir des renseignements techniques sur les différents itinéraires", précise l'adjoint du commandant des secouristes. Le numéro à composer pour avoir ces informations, c'est le 04 76 22 22 22. Pour déclencher un secours, c'est le 112 qu'il faut appeler.

Les équipes de secours en montagne ont remarqué une prise conscience chez les randonneurs. "On se rend compte que les gens sont finalement assez renseignés. Il existe de nombreux sites pour connaître les conditions, depuis l’étranger aussi", observe Laurent Soulier.La technologie se met donc au service du secours en montagne ; et le portable a considérablement facilité leur travail : "On obtient des précisions quant à la qualité de l’alerte, avec la possibilité de rappeler les requérants, de pouvoir les localiser plus facilement. Nous disposons d’outils de géolocalisation, dès lors que les personnes ont des portables et sont en capacité à les utiliser." Des outils devenus indispensables pour venir au plus vite aider les personnes en difficulté en montagne.