Roanne veut en finir avec les emballages de McDonald's abandonnés place des promenades

La ville de Roanne (Loire) et le restaurant McDonald's du centre-ville ont signé une convention ce jeudi qui prévoit que dès le mois prochain des salariés iront eux même régulièrement ramasser les emballages qui traînent sur la place ou qui débordent des poubelles.

Vous les avez croisés dans la rue, sur les trottoirs : des gobelets en plastiques, des cartons de hamburgers ou bien encore des sachets de frites. Victime de son succès qui ne se dément pas, McDonald's se retrouve souvent associé à un certain type de pollution urbaine. A Roanne (Loire), comme ailleurs, il n'est pas rare de voir les emballages déborder des poubelles, par exemple dans le parc des Promenades, à deux pas de l'enseigne de fast food.

"Gagnant-gagnant"

La ville et le restaurant McDonald's du centre-ville ont donc signé une convention ce jeudi : elle prévoit que dès le mois prochain et jusqu'en septembre, deux fois par semaine (mercredi et samedi), après le déjeuner (de 13 h 30 à 16 heures), des salariés du McDo iront eux-mêmes ramasser les emballages qui ont été laissés par les clients sur la voie publique ou qui débordent des poubelles.

Le groupe communiquera aussi en salle et en distribuant des flyers à la caisse. Ce nouveau partenariat entre Roanne et McDonald's vaut pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'à cinq ans. C'est du "gagnant-gagnant" assure le maire Yves Nicolin.

Dans les mois qui viennent l'enseigne va aller plus loin dans l'éco-responsabilité en abandonnant les pailles et les couverts en plastiques avant la fin de l'année mais aussi en développant le tri sélectif dans les restaurants, en prenant modèle sur des expériences de ce type ailleurs en France.