Rochefort, France

La pilule a du mal à passer pour ces 2000 chasseurs qui se sont réunis samedi dans le centre de Rochefort. En décembre dernier Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique et solidaire a décidé d'appliquer à la lettre la directive "oiseaux". Une directive européenne qui empêche les chasseurs de tuer l'oie cendrée et autres espèces au delà du 31 janvier. Sur les dernières années, ils avaient pourtant réussi à prolonger la date limite à fin février.

Au moins avec nous, elles terminent dans l'assiette.

Cette décision attriste Fabrice un chasseur venu du Gua. "C'est comme si on m'enlevait ma passion". Fabrice porte à bout de bras une oie en plastique avec un masque à gaz sur le bec. "Un masque à gaz car une fois qu'elles quittent la France pour migrer dans les autres pays d'Europe, elles sont gazées". C'est le sort que connaissent beaucoup d'oies cendrées d'après les associations de chasseurs. Elles seraient 130 000 à finir gazées en Hollande. "Autant continuer à les chasser, au moins avec nous elles terminent dans l'assiette, pas dans la poubelle", rajoute un chasseur venu des Landes.

D'après les associations de chasseurs, 130 000 oies finissent gazées en Hollande. © Radio France - Antoine Miailhes

Pour Jean Francis Régis, président du regroupement des associations de sauvaginiers en Nouvelle Aquitaine c'est aussi un coup dur l'économie générée par cette activité. " La chasse c'est 30 000 emplois délocalisables et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaire. En plus de cela c'est aussi un lien social non négligeable. Nous sommes pacifiques, pas des fous de la gâchette et si un jour une espèce est en danger, on y touchera pas."

On ne tire pas en période de reproduction.

Du côté de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, on salue une décision "pleine de bon sens". "Le mois de février marque le début de la période de reproduction des oies cendrées", explique Alain Bougrain Dubourg, président de la LPO. "On ne tire pas sur des oiseaux quand ils se reproduisent, c'est le bon comportement à adopter quand on prétend être bon gestionnaire de la nature."

Les locaux de la LPO, installés à Rochefort ont du être protégés par des policiers et CRS le temps de la manifestation. Quant aux chasseurs ils prévoient d'autres actions le 10 février, au Pont de Normandie.