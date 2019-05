Rocheservière : le maire se dit "abandonné" des autorités face à la pollution de la rivière

Vendée, France

"Personne n'est capable de me dire ce qu'est cette pollution, combien de temps ça va durer, comment faire face. On se sent abandonnés." Le maire de Rocheservière, 3.300 habitants, fait face depuis une semaine à une pollution organique qui a tué des milliers de poissons. Et les cadavres en putréfaction continuent jour après jour de remonter à la surface de la Boulogne.

La préfecture m'a répondu : si vous voulez enlever les poissons morts de la rivière, Monsieur le maire, c'est votre problème. Mais, attendez, moi je ne sais pas faire !"

- Bernard Dabreteau

L'édile est en colère. Contre la préfecture, surtout. La pollution, un rejet acide dans un affluent de la Boulogne, a eu lieu autour du 9 mai. Sans doute du lisier, ou un jus d'ensilage. "L'une des plus importantes pollutions de rivière depuis dix ans, la deuxième me dit-on", affirme-t-il. La police de l'eau est venue enquêter.

© Radio France - Marc Bertrand

Des congélateurs pour stocker les poissons morts

Depuis, plus de nouvelles : "Je me fiche de savoir qui a fait ça, c'est devant la justice qu'il doit en répondre. Mais que diable, j'ai besoin d'être un minimum informé pour pouvoir répondre aux questions de la population", s'étrangle Bernard Dabreteau.

Les employés municipaux ont déjà ramené 500 kg de poissons à l'équarissage. J'ai loué des congélateurs pour stocker les cadavres"

Surtout, il n'a reçu aucune aide des autorités. "C'est le service technique de ma petite commune qui doit parer à l'urgence. J'ai 7 employés municipaux, et j'ai dû en détacher deux pour ramasser des cadavres de poissons morts. On n'a aucune idée du risque sanitaire, et ils ne sont pas formés pour ça".

© Radio France - Marc Bertrand

Les premiers résultats des analyses de l'eau sont attendues lundi. En attendant, le maire n'a toujours reçu "aucun coup de fil" du préfet ou l'un de ses représentants : "Nous les maires, quand il y a un accident, des vaches sur la route, c'est nous qu'on réveille. Mais quand on a besoin d'aide à notre tour, là, il n'y a plus personne. L'Etat est défaillant".