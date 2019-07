Royan : la baignade à nouveau autorisée

La baignade n'est plus interdite sur les cinq plages visées par un arrêté vendredi 26 juillet à Royan. Les résultats des analyses sont bons.

Royan, France

Il est à nouveau possible de faire un plouf à Royan ! Les plages de Pontaillac, du Pigeonnier, du Chay, de Foncillon et de la Grande Conche ne sont plus interdites à la baignade ce samedi matin.

Les résultats des analyses faites dans la soirée sont bons. Vendredi matin, la ville avait décidé l'interdiction de se baigner sur ces cinq plages car la qualité de l'eau était mauvaise après les dernières précipitations orageuses.