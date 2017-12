Sables d'Olonne : le bain du 1er janvier est reporté en raison de la météo

Par Grégory Jullian, France Bleu Loire Océan

En Vendée, le bain du 1er janvier prévu aux Sables d'Olonne ce lundi est reporté à cause des conditions météorologiques. Météo France prévoit de fortes rafales de vent et des vagues atteignant six mètres de haut. Plus de 500 baigneurs étaient attendus.