Saint-Benoît-du-Sault : A la foire aux boeufs, les éleveurs ne sont pas à la fête

Saint-Benoît-du-Sault, France

Une trentaine d'éleveurs s'était déplacée sur le champ de foire de Saint-Benoît-du-Sault. Mais cela fait longtemps que cette foire aux boeufs, qui traditionnellement ouvre la saison des foires bovines dans la région, n'est plus l'attraction économique qui attirait des dizaines d'acheteurs.

Le contexte économique est plus que morose, le prix des bovins reproducteurs n'augmente plus suffisamment depuis bien longtemps. Et les éleveurs présents expliquent cette crise par plusieurs raisons : les bouleversements récents du climat les empêchent d'être désormais autonomes en fourrage, et s'en procurer ailleurs engendre des coûts supplémentaires. Et puis, beaucoup ont peur des importations venues d'Amérique. La ratification récente du CETA a sapé la confiance dans le marché de la viande bovine.

Les causes de la crise sont profondes et anciennes, selon Laurent Allilaire, le président de la foire, pour qui on est arrivé « à la fin d'un système. »

Actuellement en France, un agriculteur se suicide tous les deux jours.