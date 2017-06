Saint-Brieuc : les algues vertes à l'origine des mauvaises odeurs?

N'y allons pas par quatre chemins : ça sent l’œuf pourri à Saint-Brieuc et dans les environs en ce moment! Les algues vertes qui s'échouent et se décomposent dans le port pourraient bien être à l'origine du phénomène.

"Les algues vertes pourrissent là et dégagent des gaz". Michel vit depuis 1939 sur le port du Légué à Saint-Brieuc. Et il n'a aucun doute sur l'origine des odeurs. "Cela ne sentait pas comme ça avant", ajoute-t-il.

Odeur d’œuf pourri qui donne la nausée

"Cela donne la nausée, c'est désagréable et ça sent jusque dans le centre de Saint-Brieuc", poursuit Dominique qui travaille dans un restaurant sur le port.

Odeur caractéristique des algues en putréfaction

C'est l'odeur caractéristique d’œuf pourri de l'hydrogène sulfuré", précise Yves-Marie Lelay de l'association "halte aux marées vertes" en mesurant, équipé d'un masque, le gaz qui se dégage de la vase et des algues en putréfaction. Son détecteur bipe. "Jusqu'à 10 particules par million (PPM), il n'y a pas de signal sonore. Au-dessus de 20 PPM, dans un milieu industriel vous êtes prié de quitter les lieux le plus rapidement possible. Ici, on a atteint 57 PPM, on ne pas mourir foudroyé c'est certain mais ce que l'on ne connait pas c'est l'impact de faibles doses d'hydrogène sulfuré sur la santé dans le temps."

La Direction des Territoires est de la Mer dit qu'il n'y a "pas de causes bien précises" pour expliquer cette odeur avant d'avancer trois hypothèses : "les algues, la vase et des actions en cours sur le système d'épuration". Le préfet pourrait ordonner dans les jours qui viennent des mesures de la qualité de l'air.

Cette année, les algues vertes ont fait un retour en masse précoce dans la baie de Saint-Brieuc.