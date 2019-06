Saint-Cyr-sur-Loire : toutes les écoles publiques seront fermées jeudi et vendredi à cause de la canicule

La mairie de Saint-Cyr-sur-Loire a décidé de fermer toutes les écoles publiques de la commune jeudi et vendredi pour cause de canicule.

Saint-Cyr-sur-Loire, France

A Saint-Cyr-sur-Loire, la municipalité a décidé de fermer toutes les écoles publiques jeudi 27 et vendredi 28 juin pour cause de canicule. Mais pour les parents qui ne pourraient pas garder ou faire garder leurs enfants, les personnels de la Mairie seront présents et accueilleront les enfants dans les écoles.

Les enseignants, quant à eux, seront accueillis dans les collèges.

Les fêtes d'écoles prévues vendredi 28 juin, le jour le plus chaud de cet épisode de canicule, sont annulées ou reportées, selon la décision des directeurs des établissements scolaires.