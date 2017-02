A Saint-Denis, les écoliers proposent des solutions pour la planète

Depuis dix ans, les élus de la ville de Saint-Denis demandent aux écoliers de formuler des propositions pour l'environnement. Cet "écoparlement des écoliers" s'est réuni ce mardi à l'hôtel de ville. Objectif cette année : lutter contre le gaspillage alimentaire.

Dix écoles étaient représentées ce mardi dans la salle du conseil municipal de Saint-Denis. Pour chacune, deux "éco-ambassadeurs", deux élèves, venus présenter leur projet. Depuis le mois d'octobre, les élèves de CM2 planchent sur la question de la consommation et ils sont venus proposer leurs projets de guide. "J'ai défendu notre projet de guide pour une consommation éco-responsable : ce sont des conseils pour ne pas gaspiller la nourriture" explique Fousseynou, dix ans.

Les enfants ne manquent pas d'idée contre le gaspillage. Partager le son sur : Copier

"Maintenant, j'essaie de faire attention"

"Tout ce qu'on gaspille on peut donner à une association qui donne aux pauvres" propose pour sa part Enzo. "Il y a des personnes qui n'ont pas de nourriture alors que nous on a beaucoup" explique Sofia, qui a réfléchi à la démarche. "Maintenant, j'essaie de faire plus attention, de ne pas jeter les déchets par terre, de les mettre à la poubelle" ajoute Imane.

"Ce sont des gestes qui prennent de plus en plus de pas dans leurs vie, le projet influence leurs actions de tous les jours" constate Nadège, enseignante en CM2 à l'école Joliot Curie. Un projet qui ne sert pas qu'à réfléchir. Depuis dix ans, les propositions des enfants ont été concrétisées.

Le tri sélectif mis en place dans les écoles grâce à l'écoparlement

En 2012, par exemple, "les enfants avaient proposé de mettre en place le tri dans les groupes scolaires et aujourd'hui l'ensemble de nos écoles pratiquent le tri" rappelle Aldjia Ben Hamiche, la coordinatrice du projet à la ville de Saint-Denis.

Jusqu'au mois de juin, les élèves vont rédiger un guide pour une alimentation écoresponsable avec pour objectif de le distribuer dans toutes les écoles de la ville.