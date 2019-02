Saint-Etienne : un hiver deux fois plus ensoleillé que l'an dernier

Saint-Étienne, France

Qui a dit qu'à Saint-Étienne, il n'y avait pas de soleil ? La ville se place même au dessus de la moyenne nationale d'ensoleillement cet hiver avec 300 heures de soleil, c'est presque deux fois plus que pour l'hiver 2017 avec 160 heures. La moyenne nationale étant de 250 heures. Ce mercredi, les températures devraient même atteindre les 18 degrés sous un grand ciel bleu. Pourtant, c'était mal parti pour battre des record cet hiver.

165 heures de soleil en février

En janvier, la ville avait un déficit de 18 heures de soleil par rapport à la moyenne mensuelle de 25 heures mais avec les températures des dernières semaines, elle rattrape très bien son retard. En février, on compte déjà 165 heures d'ensoleillement alors que la moyenne était de 108 heures.

Plus globalement cet hiver, il y a deux fois plus de soleil que l'an dernier (300 heures en 2018 contre 160 heures en 2017) ! On est même au dessus de la moyenne nationale qui est de 250 heures.

Ce n'est pas particulier à cette année. Saint-Etienne est une ville où il a beaucoup de soleil, pus que dans des villes du Nord comme Paris et Lille mais surtout plus que dans certaines villes du Sud comme Biarritz, Tarbes.

Mais surtout petite fierté régionale, les Stéphanois ont un nombre d'heures d'ensoleillement supérieur à leurs voisins, les Lyonnais !

L'explication : "Saint-Etienne se rapproche du sud de la France et quand le mistral se lève, le vent du nord favorise l’assèchement de la masse d'air et donc un temps ensoleillé" selon Julien Malaval, créateur de la page facebook Météo 42.