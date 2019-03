Saint-Étienne : une marche pour le climat dans une ambiance bon enfant

Saint-Étienne, France

La manifestation a fait le tour des places minérales de Saint-Étienne pour dénoncer le manque de verdure : place du Peuple, place de l'hôtel de ville à Dorian et à Chavanelle. Entre 1 000 manifestants (selon la police) et un peu moins de 3 000 (selon les organisateurs ont participé à cette marche du siècle pour dénoncer l'urgence climatique.

De nombreux enfants étaient présents dans le cortège stéphanois © Radio France - Mathilde Montagnon

L'ambiance est bon enfant : avec à la fois des militants historiques du courant écologiste, des familles avec des enfants parfois très jeunes, et des lycéens, qui s'étaient déjà mobilisés la veille et qui forment, cette fois, un petit groupe turbulent en tête de cortège, très applaudis par les plus anciens.

Pour les organisateurs il y aurait entre 2500 et 3000 manifestants à #SaintEtienne#MarchePourClimatpic.twitter.com/qAVkRdnmyg — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 16, 2019

Un peu moins de 3 000 manifestants à Saint-Étienne, c'est loin d'être suffisant aux vues des enjeux selon certains manifestants. Mais d'autres, plus optimistes, relèvent que c'est mieux que lors des marches précédentes et que c'est peut-être le début d'une prise de conscience.

Deux nouveaux rendez-vous sont fixés de pour de prochaines marches : le vendredi 24 mai pour les jeunes, et le samedi 25 mai pour l'ensemble de la population.