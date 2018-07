Les remorqueurs de haute mer pourront désormais être pré-positionnés au large de Saint-Florent. Objectif : réduire les temps d’intervention, et préserver les fonds marins.

Le récent incident de Sulinzara l’a démontré, les pollutions marines restent un danger permanent, tant le trafic est important au large des côtes insulaires. Au large de St Florent, désormais, le délai d’intervention pourra être réduit.

Les remorqueurs et aussi les navires intervenants sur les pollutions marines pourront s’amarrer à un coffre, autrement dit une grosse bouée, ancrée au large et permanente. Le dispositif paraît simple, mais son bénéfice sera multiple. Les remorqueurs comme l’Abeille Flandre (photo), très sollicité en Corse, pourront y stationner sans jeter l’ancre, et donc sans risquer d'entamer les écosystèmes, entre autres dans les herbiers de posidonies. Ce coffre permet de gagner en sécurité maritime tout en évitant les effets néfastes des mouillages à répétition, ou encore le risque que le mauvais temps ne contraignent les équipes d'intervention de rester à quai.

L'Abeille Flandre, un remorqueur de de haute mer, spécialisé dans le sauvetage de navires en détresse. © Radio France - Patrick Vinciguerra

"Le remorqueur peut s'amarrer dessus sans impacter les herbiers de posidonies".

"L' "Abeille" venait souvent mouiller en baie de St Florent, qui est une zone d’attente importante", a expliqué Thierry Duchesne, adjoint au préfet maritime de la Méditerranée.

"St Florent est une zone sensible, très abritée, et aussi une zone où il y a beaucoup de posidonies. L’Etat voulait donner un signal pour montrer l’importance de l’installation de coffres. C’est vrai que sont des investissements importants [700 000€ ndlr], mais on est heureux de l’avoir fait", a encore précisé Thierry Duchesne.

Le coffre d'amarrage de St Florent est le troisième à être implanté en Corse.

