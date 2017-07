Saint-Jean-de-Luz: le désherbage chimique c'est terminé !

En plein début de saison estivale, la ville de Saint-Jean-de-Luz s'est finalement plié à la loi pour interdire totalement les produits phytosanitaires dans l'entretien de ses routes, trottoirs et cimetière. Mais il a bien fallu s'adapter.

Depuis le 1er janvier, les produits phytosanitaires (pesticides) sont interdits dans les espaces verts à l'exception des terrains de sport et des cimetières. Les communes se mettent donc au pli. C'est le cas de Saint-Jean-de-Luz où il a bien fallu s'adapter.

Presque 4 fois plus cher

Depuis 2006, dans la commune, ces produits phytosanitaires n'étaient utilisés plus que pour l'entretien des voiries, allées et cimetières. Après avoir essayé un produit bio, la commune s'est décidé à passer au manuel. Les agents prennent donc balais, pelles, racloirs ou encore des réciprocateurs pour couper l'herbe. Une transition onéreuse.

"Jusqu'à présent, l'entretien avec les produits phytosanitaires revenait à 24 000 euros par an, en passant au manuel on arrive à 80 000 euros par an" Jean-François Irigoyen, adjoint au maire, en charge du développement durable

Fusion des services

Forcément à la main ça prend plus de temps, si bien que la mairie a dû demander des renforts à d'autres services. Ainsi, le service propreté de la ville vient prêter main forte à ses collègues des espaces verts pour désherber la ville. En tout ce sont une soixantaine d'agents de la ville qui s'en chargent.

Cette solution écologique ravit les riverains, même si certains regrettent le manque de passage des agents. Pour Nadine, une habitante du centre ville, "ce serait bien qu'ils passent davantage, pour le moment, on doit désherber les trottoirs devant chez nous, nous-même". La mairie prévoit des opérations de désherbage entre 4 et 5 fois par an.

A noter que les particuliers seront également concernés par l'interdiction d'utilisation de ces produits au 1er janvier 2019.