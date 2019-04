Saint-Jean-sur-Mayenne : le maire cherche à découvrir qui a pollué les lagunes de la commune et il a une piste

Saint-Jean-sur-Mayenne, France

Mais qui a pollué les lagunes de Saint Jean sur Mayenne ? France Bleu Mayenne vous en parlait ce lundi 15 avril, un liquide noir a été retrouvé dans plusieurs lagunes d'assainissement. Un appel à témoins avait été lancé pour découvrir le ou les responsables de cette pollution.

Le maire de la commune, Olivier Barré, avait déjà une hypothèse ce lundi : un camion d'hydrocurage pourrait être venu déverser sa cargaison en douce. L'élu est sur une piste. "Nous avons eu le témoignage d'un riverain du lotissement du Haut-Plessis et de sa femme qui ont bien vu ce camion double essieu rentrer dans le lotissement. Ils ont été surpris. La dame est capable de reconnaître le chauffeur, la couleur du camion et aussi ce qui écrit sur le camion", explique le maire.

Olivier Barré, le maire de la commune, a recueilli plusieurs témoignages, importants selon lui. Copier

"Je pense que le chauffeur a dû voir qu'il y avait du monde et qu'il ne pouvait pas faire son opération dans le lotissement donc il est descendu au niveau de l'Aquarelle, un endroit a priori plus tranquille, sauf qu'il y avait une vingtaine de joueurs de pétanque en train de faire une partie et qui ont vu ce camion faire demi-tour et se stationner juste à l'endroit où il y a eu dépotage", poursuit Olivier Barré.

L'élu appelle le chauffeur concerné ou l'entreprise concernée à appeler rapidement la gendarmerie. Olivier Barré s'implique activement dans les recherches. Il connaît évidemment bien ses 1 700 administrés qui lui parlent en toute confiance, et il collabore étroitement avec les forces de l'ordre, les services de la Préfecture, l'Agence française pour la biodiversité, le Département.

Une facture de dépollution qui pourrait atteindre les 100 000 €

Il veut à tout prix que cette affaire avance. "Il faut qu'on en finisse parce que cela prend beaucoup de temps. Je suis très en colère parce que c'est du temps de perdu, c'est de la nature polluée. Quand on vous annonce une facture de dépollution de 100 000 € pour le budget de la commune, personne n'a envie de la payer, surtout pas les habitants de Saint-Jean-sur-Mayenne qui ne sont pas du tout responsable", estime l'élu.

Olivier Barré espère que le responsable va se manifester. Si ce n'est pas le chauffeur, il attend au moins que l'entreprise ne couvre pas les agissements de son employé.