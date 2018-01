Saint-Julien-aux-Bois, Corrèze, France

"Ils partent du principe que ce n'est pas grand chose et que comme on est déjà blindés, on ne va pas chipoté pour un demi millisievert (l'unité de mesure des radiations, NDLR) qui traîne par-ci, par-là." Mais ils ont bien l'intention de chipoter comme le dit Christine Guérin, de l'association "Agir Autrement pour la Xaintrie". Car les riverains en ont bien assez des stériles miniers dans l'ancienne mine de Laporte, propriété d'Areva, sur la commune de Saint-Julien-aux-Bois.

6000 tonnes de plus

385 000 tonnes y sont stockées depuis 2015. Et suite à l'abandon du projet de stockage du Longy, sur le plateau de Millevaches, le préfet a acté que c'est ce site-là qui serait finalement utilisé pour récupérer les déchets en provenance de trois anciens sites uranifères, de Saint-Privat, Saint-Cirgues-la-Loutre et Chapelle-Spinasse. Un non-sens selon les associations environnementales locales qui se battent contre le stockage de ces stériles sur le site depuis le début. _"Le problème du site de Laporte c'est qu'il reçoit des ruissèlements d'un peu partout, qui traversent ces stériles miniers, et qui se jettent dans le Riou-Tord (_un ruisseau qui borde le site, NDLR) explique Christine Guérin

Moins qu'une radiographie

Le préfet dément cette pollution radio active. "La rayonnement constaté est de 0,08 millisievert par an, ce qui est très faible. A titre de comparaison une radio pulmonaire c'est 1 millisievert par an. Bertrand Gaume rappelle également qu'une commission ad hoc dans laquelle siègent les associations suit le site avec vigilance et continuera à le faire. Et il précise aussi que la commission départementale d'évaluation des risques à donner son aval. Les travaux pour le transfert de ces nouveaux déchets devraient commencer dès les premiers beaux jours.