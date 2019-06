Saint-Malo : ils veulent chasser les pesticides de nos jardins

Saint-Malo, France

Depuis le 1er janvier 2019, les jardiniers amateurs n'ont plus le droit d'utiliser de pesticides dans leurs potagers ou pour nettoyer leurs allées. Difficile de savoir si cette interdiction est aujourd'hui respectée. Une chose est sûre, certains particuliers ont gardé dans leur garage ou leur cabanon de jardin de vieux bidons qu'ils n'utilisent plus.

15 tonnes de pesticides dormiraient dans les maisons malouines

"On estime que 15 tonnes de pesticides dorment encore dans les maisons de Saint-Malo. Un peu moins d'un kilo dans chaque habitation," explique Franck Rolland du collectif "Nous voulons des coquelicots" en lutte contre les pesticides. Partant de ce constat, le collectif a décidé d'aller porter la bonne parole chez les particuliers. "Chaque premier samedi du mois nous allons aller dans différents quartiers pour rappeler l'interdiction aux jardiniers et les inciter à aller porter les produits à la déchetterie."

Lors de son premier porte-à-porte dans le quartier de la Madeleine ce samedi 1er juin, Franck Rolland a pu constater que les Malouins ont déjà pris de bonnes habitudes."Je fais du jardinage, si ça pousse tant mieux, sinon tant pis !" sourit Sylvie qui a planté quelques tomates dans son jardin. "Je n'ai pas de pesticides ici et je fais mon compost."

Place aux méthodes naturelles

Un peu plus tôt dans la matinée, Marie-Annick est venue apporter une dizaines de bidons dans un cabas. "Il y a des anti-pucerons, des anti-limaces qui dormaient dans le cagibi du fond de mon jardin. C'est dangereux je n'en veux plus," avoue-t-elle. Elle a depuis opté pour des méthodes plus naturelles. "Le vinaigre, le gros sel, l'eau savonneuse, ça fonctionne !" sourit la septuagénaire, invitée à aller porter ses produits à la déchetterie pour qu'ils soient traités. L'opération sera renouvelée à la rentrée dans un nouveau quartier de Saint-Malo. "On espère aussi mobiliser la mairie pour qu'elle effectue un ramassage des ces produits dangereux," conclut Franck Rolland.