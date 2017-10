Saint-Nazaire : inauguration de la première éolienne flottante française

La première éolienne flottante en France est inaugurée ce vendredi dans le port de Saint-Nazaire. Baptisée Floatgen, elle doit être installée d'ici quelques semaines au large du Croisic, à une vingtaine de kilomètres des côtes. Jusqu'à présent, la France ne compte aucune éolienne en mer.

Ses promoteurs ne sont pas superstitieux, ils ont choisi un vendredi 13 pour inaugurer la première éolienne flottante française. Avec un mât haut de 60 mètres, trois pâles d'un diamètre de 80 m, elle repose sur un gros caisson jaune en béton léger qui a été construit dans le port de Saint-Nazaire. Ce caisson sera ensuite relié au fond par six câbles en nylon.

Installée plus loin des côtes, dans des zones plus ventées

L'avantage de l'éolien flottant par rapport à l'éolien posé, c'est qu'il peut être installé dans des zones plus profondes, plus loin des côtes, dans des secteurs plus ventés et sans impact visuel .

Une éolienne à terre produit un jour sur quatre, une éolienne posée produit un jour sur trois et une éolienne flottante plus d' un jour sur deux" Paul de la Guérivière, le PDG d'Ideol, la start-up de la Ciotat qui a conçu Floatgen.

L'éolienne flottante sera installée au large du Croisic - Ideol

Pour l'instant la France ne compte aucune éolienne en mer, alors qu'il en existe plus de 3 600 dans le monde, essentiellement en Europe du Nord. Plutôt en avance en ce qui concerne l'éolien flottant, les entreprises françaises espèrent être leaders dans ce domaine. L'Ecole Centrale de Nantes a aussi planché sur le projet. Pour l'instant, six éoliennes flottantes sont déjà installées dans le monde, deux en Europe et quatre au Japon.

Remorquée vers Le Croisic dans quelques semaines

Après quelques dernières vérifications, l'éolienne et son caisson seront remorqués au large du Croisic, normalement avant la fin de l'année. L'ensemble sera alors raccordé au câble haute tension déjà installé en mer et relié au réseau électrique. L'éolienne devrait permettre de produire de l'électricité pour 5 000 foyers.