Saint-Pierre-des-Corps s'élève au dessus des eaux !

Il y a un an une partie de l'Indre-et-Loire était sous les eaux avec des menaces de rupture de digues à Villandry, à La Chapelle aux Naux ou à Montlouis, des routes étaient totalement inaccessibles et les tourangeaux vivaient au rythme de la montée des eaux des rivières avant d'être évacués pour être mis à l'abri comme ce fut le cas à La Chapelle aux Naux.

Marie-France Beaufils Sénatrice Maire de Saint-Pierre-des-Corps travaille depuis des années à évaluer et à limiter les dégâts des inondations.

Depuis quelques années, les immeubles ont en quelque sorte été conçu à l'envers dans cette commune et des lotissements ont même gagné quelques mètres en altitude.

Le credo de Marie-France Beaufils c'est qu'après une inondation une ville et ses services publics doivent être remis en route très rapidement pour venir en aide au mieux à la population. Les derniers immeubles construits ont donc sorti des caves et des sous-sols les installations électriques, les chaufferies, ou encore les standards téléphoniques, tous ces outils essentiels pour la continuité ou le redémarrage des services se trouveront donc épargner par les inondations, c'est facile à réaliser sur une construction moderne et le surcoût peut être absorbé dans l'exploitation de la construction, c'est plus cher sur des bâtiments existants comme à la mairie de St Pierre des Corps qui a décidé de sortir ses connections téléphoniques des caves.

A St Pierres des Corps, le surcoût d'un immeuble de bureaux a été absorbé par le parking créé sous le bâtiment, dans un lotissement sur pilotis on peut imaginer que les habitants végétalisent ou jardinent sous leurs maison

