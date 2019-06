Saint-Victor-sur-Loire : des ultrasons pour lutter contre les cyanobactéries à la base nautique

Saint-Victor sur Loire, Saint-Étienne, France

La baignade sera à nouveau surveillée en juillet et août à la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire (Loire). La convention entre la Ville de Saint-Étienne et les pompiers de la Loire pour la mise en place de cette surveillance devait être approuvée lundi soir en conseil municipal. Encore faut-il que la baignade soit autorisée cet été. En 2018, comme en 2017 d'ailleurs, la prolifération de cyanobactéries, des micro-algues nocives, avait entraîné plusieurs semaines d'interdiction de baignade pendant l'été.

Pas de remède miracle

Pour éviter de revivre la même situation, la municipalité stéphanoise a décidé d'installer dans les prochains jours quatre plateformes censées limiter la prolifération des algues par un système d'ultrasons. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, reconnaît que ce système ne fonctionne pas à coup sûr, mais il veut tenter l'expérience. "Il n'y a pas de remède miracle, mais des dispositifs qui ont obtenu de bons résultats en milieux fermés", explique le maire de Saint-Étienne. La base nautique de Saint-Victor-sur-Loire est en milieu ouvert... mais qu'importe, Gaël Perdriau prend le risque. Un risque à 80.000 euros pour la municipalité.

Près de six semaines d'interdiction de baignade à l'été 2018

"Si on ne fait rien on sait comment ça va se passer, on va fermer plusieurs semaines sûrement Saint-Victor-sur-Loire. Or la plage, les activités nautiques qui y sont proposées, les navettes en bus qu'on organise également, je sais que tout ça, ça a beaucoup de succès... en plus on annonce un été très chaud, donc je veux mettre tous les moyens, tous les atouts de notre côté", argumente le maire stéphanois. En 2017, la baignade a été interdite pendant près d'un mois à Saint-Victor-sur-Loire à cause des cyanobactéries. L'interdiction a duré près de six semaines à l'été 2018.