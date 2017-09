Saison exceptionnelle pour les champignons en forêt de Fontainebleau

Grâce à l'été caniculaire et pluvieux, les champignons sont nombreux en forêt de Fontainebleau près de Paris.

Au bord des routes, les nombreuses voitures stationnées témoignent que c'est en train de se savoir : la saison des champignons s'annonce exceptionnelle. Pour René Chalange, expert en la matière : "c'est du jamais vu depuis cinq ans" s'est-il exclamé avant de prendre la tête de la sortie organisée par la Société mycologique de France, dont il est vice-président. La raison tient en deux mots : canicule et pluie.

Les chasseurs de champignons sont nombreux en forêt de Fontainebleau pic.twitter.com/tpRKMUsH3p — France Bleu Paris (@francebleuParis) September 3, 2017

Les spécialistes qui ont participé à cette sortie ont l'habitude de chercher où il faut. Ils regardent aux pieds de certains arbres ou sous les feuille. "Il y a beaucoup d'espèces variées" se réjouit Maurice. Si bien que les paniers sont rapidement remplis. "J'ai un bolet rouge, très bon et très recherché mais justement cette année, on a du mal à en trouver" explique Agnès. Plus fréquent et tout aussi appétissant dans cette famille des bolets, il y a les célèbres cèpes de Bordeaux, les cèpes d'été ou les cèpes bronzé et sont présents ce moment en forêts de Fontainebleau.

"ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça"

Ces amateurs de champignons se régalent et estiment que cette "poussée" est bien plus importantes que les années précédentes car "il a fait plus sec, raconte Henriette, j'ai un petit carnet où je note tout ce qu'on ramasse et je sais que l'an dernier, on en a peu trouvés".

Merci à notre été chaud et humide

Les champignons ont adoré les fortes chaleurs de la canicule et les pluies du mois d'août. Il est tombé entre 80 et 100 mm le mois dernier, ce qui est le double par rapport à d'habitude. De plus, les températures font le yoyo pendant la journée : "le matin, il fait 10-12 degrés et l'après-midi 20-25 degrés, renseigne René Chalange, ces chocs thermiques sont très importants pour que les champignons poussent".

Mais attention, si vous vous décidez à aller cueillir les champignons, certains ressemblent comme deux gouttes d'eau à des champignons comestibles mais peuvent être toxiques voire mortels comme l'amanite phalloïde qui est très répandu en Ile-de-France. Au moindre doute contactez un pharmacien ou un spécialiste.