Sancy, France

Cela faisait 5 ans qu'aucun loup n'avait été aperçu dans le Puy-de-Dôme. C'est désormais chose faite, grâce à deux randonneurs attentifs qui ont réussi à photographier l'animal. La dernière apparition d'un loup dans le secteur remonte à 2013, déjà au col de la Croix-Saint-Robert, où la bête avait été filmée. Cette fois Emmanuelle Texier a réussi à le photographier. C'est son mari Samuel, qui a aperçu l'animal le premier : " On était parti dans la matinée pour faire une randonnée tranquille dans le Sancy. On avait apporté l'appareil photo et les jumelles. On a aperçu des mouflons, des renards... Et puis arrivés quasiment au col de la Croix-Saint-Robert, en regardant vers le roc de Cuzeau, j'ai aperçu un animal qui traversait la pente, en face. J'ai pris les jumelles, en pensant que c'était peut-être un renard, quelque chose comme ça. Et puis quand je l'ai vu je me suis disais que c'était quelque chose d'autre... " Ce quelque chose d'autre, c'est un loup. Ce passionné de nature, qui se balade souvent dans les Alpes à la recherche de traces du canidé, n'en revient pas de tomber sur la bête par hasard.

Les traces de pas du loup - Emmanuelle Texier

Pour être sûr de sa découverte, il contacte son ami Rémi Lafont, correspondant loup-lynx pour l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) dans le Puy-de-Dôme. L'expert le rejoint pour regarder les photos et donne un premier avis : " J'ai vu certaines caractéristiques morphologiques importantes. Les oreilles, plutôt courtes et arrondies. La queue, pendante et entre les jambes. Un animal haut sur pattes, et aussi le masque facial qui n'englobe pas les yeux, ce qui est une caractéristique du loup." Le lendemain, les trois comparses repartent sur les traces du loup, qu'ils suivront pendant près de trois kilomètres. Des traces qui laissent peu de place au doute pour Rémi Lafont : " On a repéré les empreintes, mesuré le pas de l'animal, on a vu que les pattes postérieures se mettaient dans les pattes antérieures... Et un des standards du loup, c'est la distance entre ses empreintes, et là on était dans ces standards, c'est à dire entre 90 et 130 cm. "

Sur la piste du loup du Sancy - Emmanuelle Texier

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer la présence du loup au col de la Croix-Saint-Robert : la veille, une battue (qui n'avait rien à voir avec le loup) était organisée par des chasseurs du côté du village de Saran. Cela pourrait expliquer l'itinéraire de l'animal effrayé par la battue. Selon Rémi Lafont, la période de l'année peut aussi expliquer qu'un jeune loup soit venu "conquérir" un nouveau territoire, afin de trouver une femelle pour s'accoupler. Entre février et Mars, les jeunes loups sont en phase de reproduction. Dans un sourire, Samuel Texier avance une dernière hypothèse : " Il avait peut-être simplement trouvé quelques mouflons sympathiques à casse-croûter ! "

Le jeu du loup et de la souris - Emmanuelle Texier

A noter que la préfecture a prévu d'installer rapidement une cellule de veille dans le cadre du plan d'action sur le loup 2018-2023. Une première réunion aura lieu le 28 mars.