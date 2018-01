Conséquence directe du vent qui souffle en bourrasque ce mercredi, l'incendie est toujours en cours à Sant’Andrea di u Cotone. Selon le dernier bilan il a parcouru 250 hectares et plusieurs foyers restent actifs, ce qui laisse redouter un bilan beaucoup plus lourd.

Corse, France

Le feu se dirige vers Cervioni ce mercredi après-midi © Radio France - Maxime Becmeur

Le feu mobilise toujours d'important moyen au sol, puisque le vent interdit aux canadairs d'intervenir. Les flammes se dirigent actuellement sur le village de Cervioni, comme l'explique le colonel Jean-Jacques Peraldi, qui commande les opérations de secours sur place. « Le feu qui était relativement calmé en fin de matinée, comme on le craignait avec le renforcement du vent, des lisières ses ont réactivées en partie haute et on est en train de redéployer tout le dispositif pour assurer en priorité la protection des habitations notamment du sud de Cervioni. On anticipe pour redéployer les moyens en protection des habitations, nous attendons trois groupes d’interventions en renfort de Balagne, Bastia, et une section de l’USC5 de Corte, on serait à peu près 200 hommes sur le terrain pour lutter contre cet incendie. Pour l’instant tout a été préservé on en en train de redéployer le dispositif pour qu’il n’y ait pas de dégâts. »

Le feu a parcouru 250 hectares depuis mardi matin © Radio France - Maxime Becmeur

Aucune habitation n'est menacée mais la RD 71 reste coupée au niveau de la déchetterie. Toutefois, le préfet de Haute-Corse appelle chacun "à la vigilance et à la prudence jusqu'à ce que l'incendie soit entièrement maîtrisé". A Cervioni Marc-Antoine Nicolai, le maire lui tente de rassurer la population : _« On essaie de s’organiser au mieux avec les pompiers, protéger la population, avertir tous les habitants de rester chez eux, ne pas obstruer les routes…Il est bien dommage que les canadairs soient partis ce matin à 10h, ils seraient restés deux heures de plus peut-être qu’on aurait évité ce qui se passe.. Tout le monde est inquiet, ça se rapproche…_le plus important c’est le confinement pour le moment, l’évacuation si vraiment cela se rapproche encore. »