Santé : les bons gestes pour lutter contre la pollution de l'air intérieur

Sarthe, France

La pollution de l'air intérieur et les gestes à adopter pour éviter de respirer un air pollué quand on est chez soi : c'est le combat de Stéphane Robert de l'association sarthoise Vital Air, invité de France Bleu Maine ce jeudi 18 avril 2019. On ne s'en rend pas compte mais on a chez soi des objets de la vie courante qui peuvent parfois être très nocifs en particulier lorsqu'ils sont associés les uns aux autres, c'est-à-dire stockés dans une seule pièce de vie d'une maison. Stéphane Robert est en guerre contre les composants organiques volatils, des substances polluantes qu'on trouve dans nos intérieurs : "Ça ne se sent pas, ça ne se voit pas, mais parfois si vous êtes pris de nausée, de fatigue générale, de petite dépression, vous êtes convaincu que ça vient du travail mais non, c'est l'air que vous avez respiré dans la journée."

Les bons gestes pour un bon air intérieur :

Ouvrir ses fenêtres très régulièrement à raison d'une à deux minutes toutes les deux heures

Équiper, si possible, son logement d'une ventilation aux normes et entretenue

Limiter le nombre de produits d'entretien et éviter le surdosage

Quand on reçoit un colis après une commande sur internet, l'ouvrir à l'extérieur, jeter l'emballage et entreposer son contenu pendant quelques jours avant de l'utiliser

Dernier conseil, quand vous fêtez un anniversaire, bien sûr, vous pouvez souffler les bougies mais ne les conservez pas à proximité du gâteau une fois éteintes car elles continuent à dégager des substances polluantes

à lire aussi Les produits ménagers industriels nocifs pour la santé et l'environnement

Alors que sa femme a contracté une maladie respiratoire il y a une dizaine d'années, Stéphane Robert s'est donné pour mission d'éclairer "nos politiques sur la priorité de mieux respirer au même titre que bien manger et se désaltérer". Il a également créé une entreprise qui s'est spécialisée dans la vente de purificateurs d'air et les diagnostics de pollution de l'air intérieur pour les collectivités. En effet, les établissements scolaires, notamment, sont également soumis à une réglementation précise sur le sujet.