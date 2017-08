Saône-et-Loire : un coup de pouce pour rénover votre habitat

Si vous voulez rénover votre logement pour passer l'hiver confortablement, le Bureau Régional de l'Habitat situé en Saône-et-Loire propose un diagnostic énergétique, avec pour objectif la réduction des factures et une amélioration du confort de vie.

Le Bureau Régional de l'Habitat propose aux propriétaires de réaliser gratuitement un diagnostic énergétique et sanitaire complet de leur habitation. Le bilan réalisé par ses techniciens-conseils permet de savoir avec précision quels sont les postes énergivores, les points forts ou les points à améliorer et ce par ordre de priorité. C’est l’outil indispensable pour décider des travaux à réaliser et pour apporter la solution adaptée aux réels besoins.

Cette action aide à réduire les coûts d'approvisionnement en électricité et chauffage, tout en permettant à chacun de réaliser, à son échelle, un geste fort pour réduire l'impact écologique et environnemental de son foyer. Sur un simple appel téléphonique de la part d'un propriétaire, un rendez-vous est fixé avec un technicien qui se déplace chez lui afin d'établir un diagnostic gratuit et de lui proposer des solutions adaptées, tout en lui expliquant les différentes aides financières dont il peut bénéficier.

Le Bureau Régional de l'Habitat participera à la Foire Du Creusot (71200) du 9 au 17 septembre 2017 et à d'autres foires et salons ultérieurs.