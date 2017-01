Sapins : pas de collectes pour Amiens Métropole, deux sur l'agglomération du Beauvaisis

Comme chaque année, Amiens Métropole n'organise pas de collectes de sapins de Noël et demande aux habitants de les jeter dans les déchetteries de l'agglomération au contraire de la Communauté d'agglomération du Beauvaisis, où là les collectes auront lieu en deux temps. Explications.

C'est la star de Noël, et juste après un simple déchet. En ce début de mois de janvier vous réfléchissez peut-être à la meilleure des façons de vous débarrasser de votre sapin de noël. Si vous résidez dans l'agglomération d'Amiens, vous devez vous débrouiller. Il n'y aura aucune collecte d'organisée par Amiens Métropole, qui invite "ses habitants à apporter leur arbre de Noël dans la déchetterie la plus proche de leur domicile" (voir liste ci-dessous). Chaque déchetterie possède deux containers à déchets verts. L'un de 30 mètres cube, l'autre de 35.

"Tout le monde ne peut pas aller en déchetterie" Partager le son sur : Copier

Si toutefois vous ne pouvez pas vous rendre dans une déchetterie, il vous faut découper votre sapin en morceaux pour le mettre dans un bac à déchets traditionnel. Une solution qui permet de ne pas surcharger les camions de ramassage des ordures. Amiens Métropole précise que ces sapins seront "revalorisés en compost". Au sortir de Noël, certains habitants ne comprennent pas pourquoi il n'y a toujours pas de collecte cette année. "C'est quand même dommage qu'à chaque fois que l'on a des nouvelles de ce que fait la mairie ou la région, c'est toujours du négatif. Toujours du moins jamais du plus" déclare Julie une habitante d'Amiens-Sud. "Cela paraît étonnant car tout le monde ne peut pas aller en déchetterie" ajoute Jérôme.

Quelles déchetteries pour votre sapin sur la métropole d'Amiens ?

Déchetterie Nord, chemin de Vauvoix.

Déchetterie Est, Camon, Zac de la Blanche Tâche, rue Rosa Luxembourg.

Déchetterie Sud, le Montjoie, route de Saint-Fuscien.

Ces dernières reçoivent les déchets verts tout au long de l’année de 9h à 17h, 7/7j sauf le 25 décembre et le 1 janvier.

Deux collectes organisées dans le Beauvaisis

La communauté d'agglomération du Beauvaisis procédera elle à deux collectes dans les prochains jours. D'abord le jeudi 5 janvier pour la seule ville de Beauvais. Les sapins devront être sortis ce mercredi, à partir de 20h00 sur la voie publique devant les habitations pour les zones pavillonnaires (Quartiers Argentine, Marissel, Notre-Dame-du-Thil, Saint-Jean, Saint-Just-des-Marais, Saint-Lucien, Voisinlieu, Centre-Ville et Hyper Centre-Ville) et jeudi avant 12h00 au lieu de collecte habituel pour l’habitat collectif (Quartiers Argentine, Saint-Quentin, Saint-Jean et Saint-Lucien).

Puis une deuxième collecte aura lieu le lundi 9 janvier pour les communes rurales. Les sapins devront être sortis dimanche à partir de 20h sur la voie publique devant les habitations. La communauté d'agglomération précise que les collectes concernent uniquement "les sapins naturels qui devront être déposés sans décoration, sans neige artificielle, sans sac à sapin et pieds divers".

L'année dernière plus de 17 tonnes de sapins de Noël ont été ramassés puis compostées dans le Beauvaisis (6,840 tonnes sur la ville de Beauvais et 10,700 tonnes sur les communes rurales).