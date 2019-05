Sarthe : ce lundi matin il a fait froid dans le département, des températures bien plus basses que les normales

Sarthe, France

Les températures étaient hivernales ce lundi matin dans la Sarthe, on a même frôlé des records à certains endroits selon Météo France contactée par France Bleu Maine. Au Mans, au réveil, il faisait 0,5 degré, 0,7 degré à Commerveil, 0,7 aussi pour Saint-Germain-sur-Sarthe et jusqu'à -1,6 pour la commune du Luart. En comparaison, le record de froid pour le mois de mai dans le département était de -3,7 degrés en 1957 !

Toujours selon Météo France, il s'agit de températures plus basses que les normales de saison, on devrait plutôt être autour de 6-8 degrés le matin normalement : "C'est surprenant et rare mais pas exceptionnel, c'est déjà arrivé", poursuit le service officiel de météorologie. Et le phénomène des Saints de glaces n'y est pas pour rien, il est d'ailleurs typique de la saison. D'ailleurs, les agriculteurs restent souvent méfiants jusqu'à la mi-mai.

Ces températures s'expliquent en tout cas par une descente d'air froid venue du nord de l'Europe mais elles ne devraient pas durer. D'après Météo France, dès mardi matin il devrait faire plus chaud, et les températures ne font que monter durant la semaine.