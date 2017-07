Sarthe : pari gagné pour le miel de Bercé !

Le financement participatif lancé par l'Office national des forêts pour ce projet de 40 ruches a largement atteint ses objectifs : 5000 euros ont été collectés.

Le projet de production de miel en forêt de Bercé va bel et bien exister ! Le financement participatif lancé par l'Office national des forêts (ONF) a largement atteint ses objectifs, puisque 5000 euros ont été collectés sur les 4200 euros initialement prévus. De quoi permettre à l'apiculteur engagé dans cette initiative d'acheter du matériel de meilleure qualité.

Une tonne de miel de Bercé par an

Ce sont donc 40 ruches qui vont être installées en forêt domaniale de Bercé. Transhumantes, elles seront déplacées selon les saisons et les années et abriteront des abeilles noires pollinisatrices. Johann Jussaume espère pouvoir introduire près de 2.5 millions d'abeilles dans les bois, et récolter une tonne de miel chaque année.