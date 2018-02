18 espaces naturels sensibles ont sanctuarisés 1600 hectares de Vaucluse. Cette protection de l'exceptionnelle de la flore et de la faune garantit la sauvegarde de la diversité des paysages. La magicienne dentelée, le crapaud à couteau, la garidelle sont des trésors du Vaucluse.

Mérindol, France

Le premier espace naturel sensible était l'étang salé de Courthézon en 2005. Les communes, le Parc Naturel Régional du Luberon, le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont-Ventoux et le Conservatoire des Espaces Naturels participent au plan élaboré en 2017 par le département pour ces espaces sensibles.

L'éco-système de ces espaces est préservé. Les maires n'ont pas le droit de construire. Ils protègent ainsi les cèdres du Luberon, les libellules du Paty, l'arboretum de Jonquières, le hibou grand Duc, le circaète, la garidelle, le plus grand lézard d'Europe. Milieux humides, zones forestières , prairies ou garrigues sont équipées pour permettre l’accès des visiteurs.

Pas de parking pour laisser les amandiers au plus grand lézard d'Europe

A Mérindol, la maire a facilement renoncer à un projet de parking à la place des vieux amandiers prés de l'espace naturel. "La Garrigue, c'est la fierté du patrimoine de Mérindol" assure Jacqueline Combe.

Le tronc des arbres abrite un lieu de reproduction du lézard ocellé, le plus grand lézard d'Europe. Cet espace naturel sensible accueille aussi la superbe magicienne dentelée, une sauterelle protégée et la très rare garidelle. Un paysan est rémunéré pour sarcler légèrement un champ en bord de route car la garidelle pousse quasi uniquement à Mérindol.

Garidelle, cistude, lézard ocellé et magicienne dentelée se côtoient à Merindol

Karine Dufrene, chargée de mission au conseil départemental pour ces Espaces naturels Sensibles, insiste sur "l'obligation de l'accueil du public. Ce sont souvent des espaces connus de tous... mais méconnus" pour la la richesse de leur faune ou de leur flore".

Le prochain espace naturel sensible de Vaucluse sera la mare de la Pavouyere à Mormoiron, l'habitat du crapaud à couteaux. Ce crapaud nocturne protégé est doté de corne sur les pattes pour creuser et s'enterrer.

Les espaces naturels sensibles protègent et valorisent des lieux connus de tous... mais méconnus pour leur diversité