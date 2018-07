Chanteur, compositeur, réalisateur... et amoureux de la nature. Mathias Malzieu du groupe rock Dionysos s'engage dans un collectif d'artistes, The Freaks. Il souhaite par quelques gestes simples initier le grand public à la protection de l'environnement, avec humour, et sans culpabiliser.

Valence, France

Un album de Dionysos en fin de mixage, un film en préparation, mais aussi un documentaire... Mathias Malzieu, originaire de Valence, et icône du rock français, est sur tous les fronts. Un rythme effréné qui ne l'empêche pas de revenir dès qu'il le peut à la nature, aux grands espaces. Bref, l'artiste idéal pour rejoindre le collectif d'artistes "The Freaks", lancé par le leader du groupe Shaka Ponk, et tenter, à travers de petits gestes du quotidien, de soigner notre planète.

"Il n'y a aucune dimension moralisatrice. C'est plus l'idée pédagogique de dire que chacun peut faire un mini quelque chose."

Ces "mini quelques choses", on les retrouve sur le site the-freaks.fr. On y trouve des conseils simples :

- prendre les transports en commun

- acheter des légumes et fruits de saison, bio si possibles

- consommer moins de viande, moins de poisson

- Jeter moins de vêtements, acheter plus raisonnablement...

Quelques-uns des artistes engagés dans le collectif The Freaks pour l'environnement. - - Capture d'écran Freaks.fr

Pas question pour The Freaks de contraindre son public à tout mettre en place. Juste à choisir un ou deux gestes du quotidien. Mathias Malzieu, lui, fait le choix du skateboard le plus souvent possible, et mange de moins en moins de viande.

Le prochain album de Dionysos est attendu pour le premier trimestre 2019.

