De nouveau, la baignade et le canyoning sont interdits dans la rivière du Grenant en Savoie. Située sur les communes de La Bridoire et Attignat-Oncin, elle serait trop polluée selon les analyses de l'Agence Régionale de Santé.

Une semaine oui, une semaine non, ça commence a agacer tout le monde.

L'agence régionale de santé effectue, depuis le printemps, des analyses d'eau dans la rivière du Grenant toutes les semaines. A chaque analyse mauvaise, elle demande aux maires des deux communes traversées par la rivière de déposer un arrêté interdisant la pratique d'activité de loisirs. Mais de semaine en semaine, les résultats d'analyses diffèrent, résultat : des arrêtés et des levées d’arrêtés s’enchaînent depuis le mois de mai.

Ces analyses sont la conséquence de ce qu'il s'est passé l'automne dernier : six personnes ont été hospitalisées pour cause de leptospirose, une maladie due... aux urines de rats. L'eau présente également un fort taux de matières fécales... Et autres bactéries pouvant provoquer des maladies chez l'homme.

Les premiers impactés : les guides de canyoning, qui pratiquaient dans cette rivière depuis une vingtaine d'années. Les maires des deux communes sont également agacés de devoir poser et lever des arrêtés, surtout que personne ne connait les causes de cette pollution.

Lors de la dernière analyse très mauvaise, il n'y a pas eu d'orages

Pour Jean Pierre Martin, maire d'Attignat-Oncin, il y a plusieurs hypothèses : "Souvent quand c'est pas bon, c'est qu'il y a un gros orage. Une des raisons envisagées est un lessivage des terres agricoles. Ce qui est bizarre, c'est que lors de la dernière analyse très mauvaise du 16 juillet... Il n'y a pas eu d'orages. _Il faut que les instances agricoles fassent le nécessaire pour voir si ça vient d'eux_."