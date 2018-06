Lac du Bourget, France

Vous l'avez peut-être remarqué en vous baladant sur les bords du lac du Bourget mais l'eau est d'un bleu impressionnant en cette fin juin, d'un vert émeraude qui fait penser aux plages de Bora-Bora. Un spectacle qui arrive de plus en plus fréquemment depuis quatre ans grâce à la colonisation de micro-algues.

De la Savoie aux tropiques

Sur les plages du lac, les Savoyards et les touristes n'en reviennent pas. "Ce bleu est magnifique, s'extasie Louis, Haut-Savoyard. Il est presque plus beau que celui du lac d'Annecy !"

"On croirait être à Bora-Bora ou sur les plages des tropiques !"

Des micros-algues pour un lac plus propre

Selon le CISALB, le comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget ce phénomène est dû au soleil et à l'arrivée de phytoplanctons, des micros-algues qui se nourrissent de calcaire. Elles ne sont pas du tout nocives. Elles assainissent même les eaux du lac.

Couleur éphémère

"Après juin les phytoplanctons n'auront plus de quoi se nourrir et vont disparaître", explique Sébastien Cacherat qui s'occupe des milieux aquatiques au Comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget. Cette couleur vert émeraude est donc éphémère. L'eau redeviendra donc comme avant cet été mais restera très belle et surtout plus propre.

Les différentes couleurs du lac du Bourget. - CISLAB