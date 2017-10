Savoie : une vingtaine de séismes en vingt-quatre heures en Maurienne

Plusieurs séismes sont ressentis depuis une semaine dans le secteur entre Epierre et Saint-François-Longchamp (Savoie), en Maurienne. Mercredi, les habitants sentent la terre trembler sous leurs pieds et entendent des sortes d'explosion.

Avec une magnitude de 3,66, le séisme qui a eu lieu ce mercredi, un peu après 5h30 du matin, à Montgellafrey, est le plus important enregistré ces dernières vingt-quatre heures. Cette zone est qualifiée d'essaim de sismicité par les scientifiques du SISMalp, c'est-à-dire qu'elle tremble quotidiennement depuis deux ans. Certains séismes sont de faible intensité et ne sont même pas ressentis. Ils le sont quand la magnitude approche les 3 sur l'échelle de Richter. On compte quelques foyers de séismes en Tarentaise aussi. Dores, de Petit Cœur, a senti les vibrations tôt mercredi matin.

"J'étais assise sur mon fauteuil, je lisais et j'ai entendu un bruit sourd. Sentir bouger sous ses pieds, c'est impressionnant."

Pas de panique

Ces séismes n'ont fait aucun dégât matériel. Les scientifiques ne remarquent pas d'augmentation de la magnitude sur les deux dernières années.