Scénario catastrophe testé à la centrale nucléaire de Cattenom

La centrale nucléaire de Cattenom testait mardi 17 octobre un exercice de sécurité grandeur nature. Une vingtaine d'exercices de ce type sont organisés chaque année. Hasard du calendrier, il intervient moins d'une semaine après que des militants de Greenpeace ont pu s'infiltrer sur le site.

Des rejets toxiques dégagés, une brèche qui apparaît sur un des quatre réacteurs nucléaires: le scénario auquel étaient confrontés les agents de la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle), mardi 17 octobre, avait tout de la catastrophe. Toute la journée, les salariés, la direction, les pouvoirs publics ont été confronté à ce problème. Et bien sûr, personne n'était au courant.

Réunion de crise à la préfecture de Moselle. Il faut s'adapter en temps réel à la situation. Tous les acteurs sont présents face à la menace: l'armée, l'éducation nationale, les maires, etc. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Une vingtaine d'exercices par an

Les agents de la centrale nucléaire de Cattenom sont confrontés à un problème de dégagements toxiques pour cet exercice de sécurité. Il faut distiller les consignes depuis la salle des commandes. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Sur le terrain, les agents sont en relation permanente avec ceux dans la salle des commandes. Nehad, par téléphone, reçoit les constatations des personnes sur les lieux et indique la procédure à suivre. "Je prends en compte les remarques, et je les notes dans mon carnet".

Car le but est d'apprendre de ce qui fonctionne, de ce qui est perfectible, et des faiblesses. "On test les résistance de chacun", explique Laurent Werdenberg responsable technique sur le site.

Une vingtaine de ces scénarios sont organisés chaque année dans le plus grand secret. Ils concernent tous types d'événements, du soucis technique, comme aujourd'hui, à celui de la sécurité.

8 militants de Greenpeance s'infiltrent au sein de la centrale

Hasard du calendrier, huit militants de l'ONG Greenpeace ont pénétré sur les lieux quelques jours auparavant. En huit minutes, ils ont été intercepté, bien qu'ils ont pu, dans une action choc, user de feux d'artifices au pied d'un des réacteurs nucléaires, dans une des piscines de combustibles usés.

"Le site fait 400 hectares. Compte tenu de la taille, huit minutes, c'est peu", se félicite Laurent Werdenberg. "D'autant que nous avions identifiés qu'il s'agissait de militants de Greenpeace. Donc notre réponse à été graduée", histoire de signifier que l'intervention aurait pu être plus rapide en cas d'une autre intrusion. L'homme se veut rassurant:

"C'est conforme aux exercices que nous pratiquons constamment. Les exercices sont probants".

La centrale nucléaire de Cattenom a été contrôlé 17 fois en 2016 par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sans déplorer aucun soucis majeur.

Mais dans un rapport émis lundi 16 octobre, le gendarme du nucléaire pointe des problèmes de rouilles sur la moitié du parc français (58 centrales au total). Une rouille qui perturbe les tuyaux qui servent à récupérer l'eau aux abords du site et servant à refroidir les réacteurs en permanence... et Cattenom est compris dedans.