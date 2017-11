On se baigne encore à Capbreton en cette fin novembre

Il a fait 24 degrés ce 22 novembre après-midi à Capbreton. Aussi chaud qu’en plein mois d’août et sans les touristes en slip de bain ! Certains courageux se sont même baignés ou en tout cas, faisaient bronzette au soleil, en maillot de bain sur la plage centrale.

Grand ciel bleu, soleil bien chaud, bruit des vagues et vendeurs de glace. Deux petits détails au jeu des 7 différences entre la photo de la page centrale de Capbreton en plein mois d’août et celle du mois de novembre : il y avait largement la place de poser sa serviette sur le sable et la température de l'eau n'était pas tout à fait la même.

22 novembre, 24 degrés

Température extérieure : 24 degrés, température de l'eau : 16 degrés. Voilà ce qu'aurait dit le poste de secours de la plage centrale de Capbreton s'il était encore ouvert ce mercredi. A voir les terrasses bondées et les serveurs en sueurs de l'estacade aussi on se serait cru en pleine saison ! En revanche sur la plage et dans l'eau ce n'était pas du tout la même affluence, même si cette famille normande a quand même eu le cran d'enfiler les maillots de bain : "on a connu des Noël vraiment très beaux dans la région mais on n’avait encore jamais osé enfiler nos maillots de bain en plein mois de novembre, hier on s’est même trempé jusqu’au ventre, c’est super", raconte Virginie.

Les terrasses de l'estacade pleines un 22 novembre à Capbreton. © Radio France - Faustine Mauerhan

"J’avais pris les maillots de bain mais pour la piscine !"

"C’est froid, on n’ose pas plus que le ventre mais c’est bon pour la cellulite, c’est raffermit, c’est super !", s’amuse cette jeune maman, encouragée par sa propre en mère, en visite depuis sa Normandie d’origine et charmée par la météo landaise : "j’avais pris les maillots de bain dans la valise mais pour la piscine, je ne pensais pas me baigner jusqu’aux hanches dans l’océan, c’est incroyable."

France Bleu Gascogne se mouille aussi

Et parce que nous sommes des reporters d’investigations, nous avons aussi mis les pieds dans l’eau pour tester nous-même la température. Un délice !