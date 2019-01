Se débarrasser de son sapin après Noël : les bons plans à Brest, Rennes et Quimper

A Quimper dès ce jeudi, à Brest et Rennes à partir de samedi : les traditionnels bons plans pour recycler ou jeter votre sapin sont de retour. Pour les épines dans votre salon, on vous laisse passer le balais en revanche.

Finistère, France

Ça s'appelle "Sapin Malin" à Brest et Rennes ou "Opération de recyclage" plus classiquement à Quimper, mais l'idée reste la même : trouver une destination à ce jooooli sympa vert qui a occupé votre salon pendant plusieurs semaines, mais qui, là, semble complètement hors sujet.

Les agapes de Noël et du Nouvel An sont passées, votre collection de boules de Noël et de guirlandes a retrouvé son tiroir avant l'an prochain, bref, il est temps de passer à autre chose, et si possible intelligemment, c'est à dire écologiquement. Pas question d'abandonner son sapin sur un bout de trottoir ! On vous donne la liste des points où le déposer.

5 points de collecte à Quimper

À Quimper, 5 points de collecte sont ouverts dès ce jeudi 3 janvier, et jusqu'au 14 janvier. Afin d’optimiser la valorisation de ces déchets verts, les sapins doivent être dépourvus de décoration, non floqués et sans sac. Ils pourront être déposés à la mairie d’Ergué Armel, dans le centre-ville (parking rive gauche après pont Max Jacob), à l'ancienne mairie de Penhars, à la MJC/MPT de Kerfeunteun (terrain de boules), et à la MJC/MPT du Moulin Vert.

À Brest et Rennes, opération "Sapin Malin"

L'opération "Sapin Malin" à Brest démarre samedi 5 janvier. Jusqu'au 19 janvier, vous pourrez venir avec votre arbre de Noël et repartir avec un sac de paillis pour votre jardin. Au total, 17 opérations ont lieu, dont voici la liste.

Et ça se passe jusqu'au vendredi 18 janvier, à Rennes, dans les 12 quartiers. Voilà la carte !

Et sinon, vous avez toujours la traditionnelle solution déchetterie ! On est tout bon ? On est tout bon. Enfin presque. C'était sans compter... sur les épines partout dans le salon.