La Rochelle, France

En France, selon Sea Shepherd, "sur les seules côtes de Vendée et Charente Maritime sur la seule période de Janvier à Mars, c'est une moyenne de 6000 dauphins qui sont tués" par les longs filets traînant derrière les chalutiers. Ils seraient même jusqu'à 10 000 d'après les estimations de l'Observatoire Pelagis de La Rochelle.

"C'est une opération qui vise à alerter le grand public et l'état français sur l'hécatombe de dauphins le long de nos côtes, notamment en Charente-Maritime, en Vendée, mais aussi au large de la Bretagne" explique Lamya Essemlali, la présidente et fondatrice de l'antenne française de Sea Shepherd, l'ONG de défense des océans. "Ces massacres de dauphins ont lieu dans les zones de frayère du bar, tués par les chalutiers pélagiques pêchant en bœuf, ce sont deux bateaux qui tirent ensemble un énorme filet et les dauphins meurent noyés" poursuit la présidente de Sea Shepherd.

Des images tournées au large de l'île de Ré et des Sables d'Olonne

Dans un rapport de 2016 signé par le CNRS, Pélagis et l'université de la Rochelle, il est mentionné que "la mortalité infligée aux dauphins par les bateaux de pêche met en péril la survie de la population à moyen terme" explique Sea Shepherd.

Alors pour interpeller l'opinion publique, sur le "calvaire de ces dauphins", l'ONG a réalisé des images, depuis un de ses bateaux sur le plateau de Rochebonne, à environ 70 km à l'Ouest de l'île de Ré le week-end dernier. On y voit deux chalutiers qui remontent leur filet avec à l'intérieur deux dauphins pris au piège. "Les deux dauphins ont été montés à bord d'un des deux navires et n'ont pas été rejetés à la mer devant notre équipage. Cette scène macabre se reproduit toutes les nuits, toute l'année le long de la côte, avec un pic entre janvier et mars" raconte Lamya Essemlali .

Sea Shepherd demande que l'Etat interdise la pêche au chalut sur les zones de frayère du bar. L'ONG envisage de multiplier encore la pression et prévoit une nouvelle campagne en mer l'hiver prochain.